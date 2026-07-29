У Киева пока нет планов по «возвращению» Крыма - Зеленский Киевский режим не планирует «возвращение» Крыма, по крайней мере в ближайшей перспективе.
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У Киева пока нет планов по «возвращению» Крыма - Зеленский Киевский режим не планирует «возвращение» Крыма, по крайней мере в ближайшей перспективе.
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