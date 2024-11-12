Буланова рассказала, как развелась с мужем из-за его измены с подругой

Популярная российская исполнительница Татьяна Буланова продолжает откровенно рассказывать о своем прошлом браке с экс-футболистом Владиславом Радимовым, раскрывая подробности их непростых отношений даже спустя годы после расставания.
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