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Новости Тамбова

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В Тамбове пресечено 78 нарушений в сфере миграционного законодательства

В Тамбове пресечено 78 нарушений в сфере миграционного законодательства

В УМВД России по городу Тамбову подвели итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2026", проходившей с 1 по 10 октября.

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