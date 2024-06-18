«Рентгеновское зрение»: в смартфонах могут появиться новые функции

Особенность разработки заключается в использовании частотного диапазона от 200 до 400 ГГц.Исследователи из Техасского университета в Далласе и Сеульского национального университета представили инновационный микрочип, который может быть интегрирован в смартфон и использоваться для просмотра объектов сквозь различные препятствия с помощью терагерцового излучения.