Слухи об отмене мобильной Warcraft в духе Pokémon GO и продаже игрового подразделения Warner Bros., в Сеть слили обзорное видео о Skull & Bones, авторы Marvel’s Guardians of the Galaxy раскрыли тайну холодильника на корабле, создатель The Callisto Protocol «почти готов» показывать игру, .