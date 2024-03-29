Босс Baldur's Gate 3 назвал дураками тех, кто увольняет критически важных разработ...

Босс Baldur's Gate 3 назвал дураками тех, кто увольняет критически важных разработчиковСвен Винке, глава Larian, разработчика Baldur’s Gate 3, открыто высказывался о продолжающейся волне увольнений в игровой индустрии и считает, что сокращения, затрагивающие критически важные отделы и старших разработчиков, особенно недальновидны.