Рөстәм Миңнеханов Kazan Digital Week-2024 форумына чакырды: Рәхим итегез!

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов язылучыларын Kazan Digital Week-2024 форумына чакырды. Республика җитәкчесенең телеграм-каналында дүшәмбе, 9 сентябрьдә старт алачак халыкара вакыйганы тәкъдим итү ролигы чыкты.
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