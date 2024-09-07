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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Рөстәм Миңнеханов Kazan Digital Week-2024 форумына чакырды: Рәхим итегез!

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов язылучыларын Kazan Digital Week-2024 форумына чакырды. Республика җитәкчесенең телеграм-каналында дүшәмбе, 9 сентябрьдә старт алачак халыкара вакыйганы тәкъдим итү ролигы чыкты.

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