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В Орловской области стали производить больше сыра, муки и колбасы

В Орловской области стали производить больше сыра, муки и колбасы

С начала года в Орловской области изменилась структура производства пищевой продукции.  Сегодня, в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Орёлстат опубликовал актуальные данные по производству пищевой продукции в области.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
То что в России больше производит это радует, вот только при росте производства почему тогда в России потребление падает? Кто крысятничает и съедает все производимое? Ах да в России производится не во благо своему народу, а все ради экспорта и зарабатывании денег за счет своего народа вл благо агроолигархов...
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