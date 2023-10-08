В Орловской области стали производить больше сыра, муки и колбасы

АНГЕЛ АНГЕЛ

То что в России больше производит это радует, вот только при росте производства почему тогда в России потребление падает? Кто крысятничает и съедает все производимое? Ах да в России производится не во благо своему народу, а все ради экспорта и зарабатывании денег за счет своего народа вл благо агроолигархов...