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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Африканская конфедерация футбола поддержала Инфантино и благодарит его за многолетнюю поддержку футбола на континенте: «Намерены и дальше тесно сотрудничать с ФИФА»

Африканская конфедерация футбола (CAF) единогласно поддержала совместное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря Маттиаса Графстрема, касающееся проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

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