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Политолог Подлесный: Харитонов — спойлер на предстоящих президентских выборах

Политолог Подлесный: Харитонов — спойлер на предстоящих президентских выборах

От партии КПРФ на президентские выборы пойдет депутат Госдумы Николай Харитонов. Для него это не первая предвыборная гонка: в 2004 году парламентарий уже баллотировался в лидеры страны и занял второе место, уступив действующему главе государства Владимиру Путину.

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