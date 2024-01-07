От партии КПРФ на президентские выборы пойдет депутат Госдумы Николай Харитонов. Для него это не первая предвыборная гонка: в 2004 году парламентарий уже баллотировался в лидеры страны и занял второе место, уступив действующему главе государства Владимиру Путину.