Юрий Пронько: Вдумайтесь – законы России позволяют грабить страну!

Закон и ПорядокБизнес и финансыПодписатьсяЮрий Пронько: Вдумайтесь – законы России позволяют грабить страну! Практически в ежедневном режиме сообщается о росте цен на тот или иной товар или о предстоящем повышении тарифов.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАСАлексей СафроновПри появлении слов о "пронько" и некоторых πздоболов меня тошнит. Это укро-помело, в зависимости от величины гонорара, может написать всё что угодно про Россию.Ответить10 час.Александр РожковМне правда нравится.Ответить9 час.Юрий Кушнаревхочешь быть холопом -будь им.Ответить13 мин.
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