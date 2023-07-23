Закон и Порядок

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Юрий Пронько: Вдумайтесь – законы России позволяют грабить страну!

Юрий Пронько: Вдумайтесь – законы России позволяют грабить страну!

Практически в ежедневном режиме сообщается о росте цен на тот или иной товар или о предстоящем повышении тарифов.

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Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
При появлении слов о &quot;пронько&quot; и некоторых πздоболов меня тошнит. Это укро-помело, в зависимости от величины гонорара, может написать всё что угодно про Россию.
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10 час.
Александр Рожков
Мне правда нравится.
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9 час.
Юрий Кушнарев
хочешь быть холопом -будь им.
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13 мин.

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