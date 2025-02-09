Выпускник Тетюшского колледжа гражданской защиты стал героем клипа Газманова

Известный певец Олег Газманов представил свой новый музыкальный клип «Танки», в котором главную роль исполнил Павел Долгов — выпускник Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты, а в настоящее время курсант Казанского высшего танкового командного училища и будущий офицер российской армии.
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