Надеялся на Давос: «формула Зеленского» терпит неудачу

Украинский план по урегулированию конфликта с Россией не сможет стать фундаментом возможного соглашения с Москвой, поскольку его не поддерживает большинство стран Глобального Юга, заявили «Известиям» опрошенные эксперты.
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