Последние новости

32 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    Руководство Германии знает что делает поставляя Украине  полевой госпиталь и крематорий!Чёрные трансплант...
  • Ayrat Мухаметшин
    будут "президентами" подтираться.Китай - это не Ев...
  • Геннадий Гурлебаус
    По сути, приняв тяжёлое решение о проведении освободительной спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин...О чём не знали ми...

Идём вперёд, освобождён Изюм. Нацики убивают «нелояльных», мы ликвидируем военных преступников

Идём вперёд, освобождён Изюм. Нацики убивают «нелояльных», мы ликвидируем военных преступников

Народная милиция Луганской Народной Республики освободила 19-тысячный город Кременная на реке Красная около её впадения в Северский Донец (формально относится к Лисичанско-Северодонецкой агломерации; Кременную называют "лёгкими Донбасса" из-за множества лесов и озёр вокруг населённого пункта), 20-тысячный железнодорожный узел Попасная (административный центр Попаснянского района, где раскопаны курганные погребения эпохи бронзы), 7-тысячный шахтёрский Новодружеск (в составе Лисичанского горсовета), посёлок городского типа Белогоровка (один из старейших населённых пунктов на Луганщине, в котором проживает много потомков сербских переселенцев; тоже входит в Лисичанско-Северодонецкую агломерацию), пгт Нижнее (ещё один н.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх