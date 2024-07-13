Дубль Глушенкова, бенефис Вендела и гол Смолова: «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России

«Зенит» обыграл «Краснодар» и в пятый раз подряд завоевал Суперкубок России по футболу. В первом тайме подопечные Сергея Семака владели подавляющим преимуществом и довели счёт до крупного благодаря точным ударам бразильцев Родригао и Вендела, а также дебютанта Максима Глушенкова.