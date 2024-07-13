RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Вова, они уже давно на русской земле... Мы же такие радушные...приветливо-щедрые...GT: Запад пытаетс...
  • Анфиса Иванова
    Эрдоган, а когда наладится " мирный путь" твои потуги в " прилагании сил " будут никому и на фиг не нужны...  А в сег...Эрдоган заявил, ч...
  • Юрий Зубрин
    Никогда не было 52 млн. украинцев .Было 52 млн жителей Украины ,разных национальностей ,не надо плести то ,что не отв...На Украине заявил...

Дубль Глушенкова, бенефис Вендела и гол Смолова: «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России

Дубль Глушенкова, бенефис Вендела и гол Смолова: «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России

«Зенит» обыграл «Краснодар» и в пятый раз подряд завоевал Суперкубок России по футболу. В первом тайме подопечные Сергея Семака владели подавляющим преимуществом и довели счёт до крупного благодаря точным ударам бразильцев Родригао и Вендела, а также дебютанта Максима Глушенкова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх