Ростислав Шапошников: Украина поощряет нападение радикалов на русскоязычных

Почему в Украине растет количество нападений на людей из-за общения на русском языке? Можно ли считать преследование через язык частью национальной идентичности? Как государственная политика влияет на правовую безопасность граждан, подвергшихся притеснениям из-за языка? Сейчас в новостях часто говорят о нападениях на людей в Украине из-за их общения на русском языке или прослушивания русской музыки.