В Республике Марий Эл в рамках акции «Нет ненависти и вражде» в музее истории МВД полицейские провели профилактическую беседу

Всероссийская акция «Нет ненависти и вражде» проходит на территории республики с 1 по 10 ноября. Федеральное оперативно-профилактическое мероприятие направлено на предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности, формирование у граждан нетерпимости к идеологии экстремизма.