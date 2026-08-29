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Царьград

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Новосибирские силовики провели рейд в ресторане "Искандер"

Новосибирские силовики провели рейд в ресторане "Искандер"

Всего проверили 46 человек, в поисках нелегалов и новых граждан, не вставших на воинский учёт.В Октябрьском районе Новосибирска прошла очередная проверка по противодействию незаконной миграции и выявлению граждан, которые получили гражданство России, но уклоняются от постановки на воинский учёт.

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