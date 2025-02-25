Жительница Курской области рассказала об эвакуации российскими военными

ТАСС: Бойцы ВС РФ эвакуировали из курского приграничья женщину и ее свекровь Бойцы Вооруженных сил (ВС) России бережно эвакуировали женщину и ее свекровь, которые находились в опасности из-за оккупации приграничной территории Курской области украинскими военными.
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