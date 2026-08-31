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Царьград

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ИИ-сервисы охватили более половины русских по данным "Плати по всему миру"

ИИ-сервисы охватили более половины русских по данным "Плати по всему миру"

Согласно данным финтех-сервиса "Плати по всему миру", в июле более половины русских пользователей карт оплатили искусственный интеллект, с тратами до 2 097 рублей в месяц.

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