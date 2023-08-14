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«Аталанта» продаст Демирала «Аль-Ахли» за 20 млн евро. Защитник будет получать 13 млн евро в год

«Аталанта» продаст Демирала «Аль-Ахли» за 20 млн евро. Защитник будет получать 13 млн евро в год

По данным инсайдера Фабрицио Романо, ожидается, что документы будут подписаны в течение ближайших суток.

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