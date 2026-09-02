Тюменский губернатор Моор прокомментировал огромные очереди на АЗС, но не сообщил, когда ситуация с бензином улучшится

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал топливный кризис в регионе, связав перебои с поставками бензина на АЗС с нарушением сложившихся логистических цепочек между нефтеперерабатывающими заводами.
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