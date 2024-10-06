Elena Mayorova/Globallookpress Так бывает… Человека уже нет, а легенды продолжают слагать. В случае с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным наши оппоненты берут всё новые высоты.
Последняя шутка Пригожина: США ещё долго будут вспоминать ЧВК "Вагнер"
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
И ещё - почему именно еврей, да ещё бывший осуждённый за мошенничество или воровство, именно такой персонаж так отважно попёр на министра обороны, на начальника Генерального штаба. Согласитесь, что в этом есть что-то конспирологическое. И именно поэтому я лично не доверяю Пригожину. И не только потому, что я написал выше. Ещё и потому, что читал Достоевского, его тетрадь писателя. Интересовался историей религий, наблюдая за действиями Израиля, интересуясь темой вечного гонения на сородичей Пригожина. Причём гонителей широчайшего диапазона менталитета - от шизоида Гитлера до английских, испанских королей и египетских фараонов. Есть нал чем подумать?
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14 час.
Gennady Sokolovsky
Как родился ты страшком головного мозга, так им же и помрёшь - страшком.
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2 час.
Galina Bobryasheva
Анатолий, если вы читали,то должны помнить, что Пригожин не еврей! Мама русская, папа русский, еврей отчим. После этого ваша конспирология не срастается.
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51 мин.
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