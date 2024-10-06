Последняя шутка Пригожина: США ещё долго будут вспоминать ЧВК "Вагнер"

АС

Анатолий Страшко

И ещё - почему именно еврей, да ещё бывший осуждённый за мошенничество или воровство, именно такой персонаж так отважно попёр на министра обороны, на начальника Генерального штаба. Согласитесь, что в этом есть что-то конспирологическое. И именно поэтому я лично не доверяю Пригожину. И не только потому, что я написал выше. Ещё и потому, что читал Достоевского, его тетрадь писателя. Интересовался историей религий, наблюдая за действиями Израиля, интересуясь темой вечного гонения на сородичей Пригожина. Причём гонителей широчайшего диапазона менталитета - от шизоида Гитлера до английских, испанских королей и египетских фараонов. Есть нал чем подумать?