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Живая Кубань

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Жители Музыкального микрорайона Краснодара остались без холодной воды

Жители Музыкального микрорайона Краснодара остались без холодной воды

Жители Музыкального микрорайона Краснодара остались без холодной водыНочная авария на сетях водоснабжения оставила без холодной воды жителей Прикубанского округа в Краснодаре.

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