В ФНС объяснили, как россиянам платить НДС с 2025 года

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила проект методических рекомендаций по переходу налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, к уплате налога на добавленную стоимость (НДС).
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