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Военные новости ★ спецоперация

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«Харьковской не ограничатся»: Генштаб ВСУ ожидает начала наступления российских войск в Сумской области

«Харьковской не ограничатся»: Генштаб ВСУ ожидает начала наступления российских войск в Сумской области

Генштаб ВСУ ожидает начала наступления российских войск и в Сумской области, по мнению украинских генералов, одной Харьковской бои не ограничатся.

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