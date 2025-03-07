В России могут увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым планируют представить в Госдуме законопроект, который предусматривает увеличение базового размера единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.
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