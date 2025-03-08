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Царьград

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SHOT: Армия России начала штурм Суджи в Курской области

SHOT: Армия России начала штурм Суджи в Курской области

Сообщается о начале штурма города Суджа, который с прошлого лета был оккупирован ВСУ.Авангардные подразделения Армии России начали штурм города Суджа в Курской области.

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