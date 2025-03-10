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Нехватка белка в Великий пост опасна для здоровья: чем заменить мясо и яйца

Нехватка белка в Великий пост опасна для здоровья: чем заменить мясо и яйца

Бонус: постный рецепт, богатый белком фото: Shutterstock/Fotodom.ruБелок очень важен для организма человека, и пост, когда вы длительно воздерживаетесь от пищи животного происхождения, может очень негативно сказаться на здоровье.

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