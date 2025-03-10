Нехватка белка в Великий пост опасна для здоровья: чем заменить мясо и яйца

Бонус: постный рецепт, богатый белком фото: Shutterstock/Fotodom.ruБелок очень важен для организма человека, и пост, когда вы длительно воздерживаетесь от пищи животного происхождения, может очень негативно сказаться на здоровье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии