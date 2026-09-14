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ДумаТВ

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Олейник: НАБУ может опубликовать компромат на Буданова* и Зеленскую

Олейник: НАБУ может опубликовать компромат на Буданова* и Зеленскую

Антикоррупционные органы Украины могут опубликовать компрометирующие материалы на Кирилла Буданова* и Елену Зеленскую, заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

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