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Маск отказался посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

Маск отказался посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

Американский предприниматель и один из самых богатых людей мира Илон Маск отказался посетить ужин у руководителя норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николая Тангена, объяснив это тем, что мероприятие для него слишком дорого, а также тем, что ему сложно добираться до Осло.

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