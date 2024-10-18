Маск отказался посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны

Американский предприниматель и один из самых богатых людей мира Илон Маск отказался посетить ужин у руководителя норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николая Тангена, объяснив это тем, что мероприятие для него слишком дорого, а также тем, что ему сложно добираться до Осло.