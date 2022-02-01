Трамп стремится искоренить криптовалюту Trump Coin

Trump Coin — это криптовалюта созданная в честь 45-го президента США и его семьи. Люди инвестируют в валюту в течение некоторого времени и многие люди вполне ею довольны, но у Трампа и тех, кто его окружает, совершенно разные чувства к валюте.
Trump Coin — это криптовалюта созданная в честь 45-го президента США и его семьи. Люди инвестируют в валюту в течение некоторого времени и многие люди вполне ею довольны, но у Трампа и тех, кто его окружает, совершенно разные чувства к валюте.
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