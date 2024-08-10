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Закон и Порядок

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  • Александр Рожков
    Подоляка. "Общался с ребятами. Если бы не авиация, на Курщине могла быть катастрофа"                                 ...Бахмут им покажет...
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    У себя - это где? Никаб это доисламская тряпка для защиты о песка в пустыне. Нет никакой связи с верой и религией. Ми...Бандит расстрелял...
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    Они хитрющие азиаты и придумали никаб для женщин , что бы сами в них переодевались и творили преступления , это очеви...Бандит расстрелял...

Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно

Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно

Я сейчас выражу своё, и только своё мнение, которого никому не навязываю. Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно.

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