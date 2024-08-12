"Работа.ру": каждый второй россиянин думает о переходе на фриланс

Дмитрий Гурин

Думаю что во фрилансе все таки народу поболе работает, особенно в сфере проектирования, но вот подключать свой личный компьютер в сети фирмы мало кто желает. Ведь это все равно как написать на листочке все свои банковские данные с кодами и т.д. И по закону никто гарантий по конфеденциальности не даст, особенно контролирующий работодатель...............