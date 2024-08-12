Около половины россиян рассматривают возможность перехода на фриланс. Об этом свидетельствует исследование сервисов Работа.
"Работа.ру": каждый второй россиянин думает о переходе на фриланс
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Думаю что во фрилансе все таки народу поболе работает, особенно в сфере проектирования, но вот подключать свой личный компьютер в сети фирмы мало кто желает. Ведь это все равно как написать на листочке все свои банковские данные с кодами и т.д. И по закону никто гарантий по конфеденциальности не даст, особенно контролирующий работодатель...............
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