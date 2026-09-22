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Царьград

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Лула да Силва осудил США за обвинения против Мадуро

Лула да Силва осудил США за обвинения против Мадуро

Президент Бразилии Лула да Силва осудил действия США за обвинения против Николаса Мадуро, задержанного 3 января.

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