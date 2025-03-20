Дуров: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

Бизнесмен также посмеялся над WhatsApp, вкладывающего в PR-кампании миллиарды долларов У Telegram теперь "значительно" больше 1 млрд активных пользователей в месяц, это второй "по популярности" мессенджер после WhatsApp, если не считать предназначенного только для Китая WeChat, написал Павел Дуров.