Дуров: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

Бизнесмен также посмеялся над WhatsApp, вкладывающего в PR-кампании миллиарды долларов У Telegram теперь "значительно" больше 1 млрд активных пользователей в месяц, это второй "по популярности" мессенджер после WhatsApp, если не считать предназначенного только для Китая WeChat, написал Павел Дуров.
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