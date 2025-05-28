Заннон — забытый остров оргий с мрачным прошлым

Изумрудно-зеленые воды, ослепляющее голубое небо и холмистый пейзаж — миниатюрный остров Заннон, затерявшийся в Тирренском море, представляет собой, казалось бы, типичный итальянский остров для любителей спокойствия и единения с природой.