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Видео: 8 фактов о жизни европейцев в плену у индейцев, которые поражают

Видео: 8 фактов о жизни европейцев в плену у индейцев, которые поражают

За годы колонизации американских территорий в плен к индейцам попало множество европейских женщин. Их последующая жизнь была полна таинственности, ведь мало кто знал, что именно их там ожидало.

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