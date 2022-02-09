Видео: 8 фактов о жизни европейцев в плену у индейцев, которые поражают

За годы колонизации американских территорий в плен к индейцам попало множество европейских женщин. Их последующая жизнь была полна таинственности, ведь мало кто знал, что именно их там ожидало.
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