Связисты ГрВ «Восток» эффективно применяют средства имитации техники для введения противника в заблуждение на Южно-Донецком направлении СВО

Связисты группировки войск «Восток» ежедневно обеспечивают работой системы управления войсками, устанавливают дополнительные и резервные каналы связи, обеспечивают связь командования с передовыми отрядами на линии боевого соприкосновения .
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