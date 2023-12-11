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Закон, порядок, государство

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Связисты ГрВ «Восток» эффективно применяют средства имитации техники для введения противника в заблуждение на Южно-Донецком направлении СВО

Связисты ГрВ «Восток» эффективно применяют средства имитации техники для введения противника в заблуждение на Южно-Донецком направлении СВО

Связисты группировки войск «Восток» ежедневно обеспечивают работой системы управления войсками, устанавливают дополнительные и резервные каналы связи, обеспечивают связь командования с передовыми отрядами на линии боевого соприкосновения .

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