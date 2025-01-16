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Россияне отвернулись от новостроек

Россияне отвернулись от новостроек

Эксперт Гольдберг: Объем продаж новостроек в России за год упал на 22 процента Объем продаж новостроек в России по договорам долевого строительства (ДДУ) в 2024 году упал на 22 процента относительно 2023-го — до 26,7 миллиона квадратных метров.

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