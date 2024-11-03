Растущая Луна с 2 по 15 ноября: Как притянуть удачу и чего не стоит делать до полуночи Ирэн ОрлонскаяПриглашаем вас ознакомиться с рекомендациями по предотвращению энергетических ловушек в фазе растущей Луны.
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