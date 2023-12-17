Оставившему последнюю просьбу на стене в Марьинке русскому бойцу Роману Рудакову было 22 года

СМИ выяснили, кем был до СВО боец, который оставил последнюю просьбу на стене подвала в МарьинкеРоман Рудаков, погибший при защите Марьинки от украинских националистов, попал на фронт через несколько месяцев после срочной службы.
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