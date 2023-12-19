Украинцы угрожают семье бойца, погибшего в Марьинке и оставившего послание на стене: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 19 декабря 2023 года Юлия Соколова22-летний Роман Рудаков, мотострелок, погиб в боевых действиях при штурме Марьинки.
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