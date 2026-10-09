«Речь идёт о выживании»: Кличко призвал киевлян выезжать из Киева

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян выезжать из украинской столицы, потому что город переходит «в режим выживания».
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