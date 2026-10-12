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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Невилл о деле «Ман Сити»: «Если бы меня отстранили от работы на их матчах, пока не будет вынесен окончательный вердикт, я был бы только рад»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил о нежелании освещать матчи «Манчестер Сити» в ближайшее время.

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