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МВФ повысил прогноз средних цен на нефть до 87,39 доллара на 2027 год

МВФ повысил прогноз средних цен на нефть до 87,39 доллара на 2027 год

Международный валютный фонд повысил прогноз средней стоимости нефти до 95,74 доллара за баррель в 2026 г.

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