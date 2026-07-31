Во Владивостоке взяли пробы воздуха из-за пожара на складе

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии» организовало оперативный мониторинг качества воздуха в районах, прилегающих к горящему складу бытовой техники во Владивостоке.
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