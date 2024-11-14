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Еще 500 медиков приняли на работу в Одинцовскую больницу в 2024 году

Еще 500 медиков приняли на работу в Одинцовскую больницу в 2024 году

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел круглый стол по вопросам здравоохранения. Приняли участие в заседании руководители Одинцовской областной больницы, представители Министерства здравоохранения региона и депутаты окружного совета.

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