Юрий и Елена Норовяткины – известные в Лукоянове люди. У них удивительный виноградник. Увидев фото, их даже спрашивают: «Вы точно в Лукоянове живёте?» На участке настоящий оазис! Со всеми, кто интересуется этой культурой, хозяева щедро делятся советами.