Футбольный сезон в России набирает обороты. Накануне завершился 11-й тур Российской Премьер-Лиги. Плотность в турнирной таблице чемпионата поражает: на титул претендуют сразу пять топ-команд, а разница между первым и пятым местом - всего три очка.